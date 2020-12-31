F1 Şampiyonu Lewis Hamilton’a ‘şövalye’ unvanı verildi
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarafından verilen Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak ‘şövalye’ unvanının sahibi oldu.
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarafından verilen Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak ‘şövalye’ unvanının sahibi oldu.
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton (35), Birleşik Krallık Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye unvanı aldı. ‘Sir’ Lewis Hamilton’ın yanı sıra bu yıl onur unvanları, koronavirüs salgınında çalışma yapan kişilere verildi. İngiliz pilot, iki Britanyalı Stirling Moss ve Jackie Stewart ve Avustralyalı Jack Brabham'dan sonra şövalye unvanı verilen dördüncü F1 pilotu oldu.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
Video Haberler
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması