Fatih Terim 400 .maçında buzluğun üzerinde!

11 Mayıs 2021 Salı, 20:54

Süper Lig'in 41. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11'lerinde ikişer değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verdiği Henry Onyekuru ile Radamel Falcao'nun yerine Arda Turan ile Halil Dervişoğlu forma giydi. Fatih Terim maçın büyük bölümünü kulübede oturarak değil ya ayakta ya da kenardaki buz kutusunun üzerinde oturarak geçirdi.

FATİH TERİM'İN 400. LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Yukatel Denizlispor maçına kadar çıktığı 399 lig karşılaşmasından 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.