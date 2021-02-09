Fatih Terim aradığı sol beki Meksika'da buldu!
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon için Yairo Moreno'yu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılı kuklübün Meksika ekibi Leon forması giyen Yairo Moreno ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Habere göre Kolombiyalı sol bek, Avrupa'da oynamak istiyor ve Galatasaray da oyuncu ile ilgileniyor. Öte yandan Porto'nun da Yairo Moreno ile temas kurduğu gelen bilgiler arasında.
2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.
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