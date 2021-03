Fatih Terim: Tek tek isim açıklayacağım!

03 Mart 2021 Çarşamba, 22:31

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim "İki gün önce VAR'daydı Cüneyt Çakır. Niye buraya apar topar geldi. Skandal bir karara imza atmış orada. Çok yazık. Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Küçük. 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi. Yenilgiyi hakeme yormadım da tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Kimseyi ilgilendimez bizim iyi ya da kötü oyunumuz. Ama doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar. Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk 'sahaya çıkmasak ne olur?' diye. Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok. Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. İyi olsun diye genç hakemlere destek olalım diye çırpınıyoruz. Bundan sonra asla. Her yerde ceza almamaya özen göstererek, artık nereye kadar göstereceksek. Bir camia düşünün hiç kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var. Bundan sonra her olanı ismen söyleyeceğim. Cüneyt Çakır, VAR hakemi midir? 2 gün önce yapmadı mı? Bu maçın önemi nedir? 10 dakika veriyorsun Halil Umut Meler geçen seneki maçta. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Zaten benim TFF ile olan duygularımı biliyorsunuz" dedi.

Uzatmada verilen ek sürelere değinen Terim, "Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı tam öğrenelim ki sahaya çıkmazsak ne olur diye? Karşılığında kural yok, dolu tribünlere oynadık. Galatasaray maçlarında böyle oluyor. Bizim oyunumuzu kritik edebilirler. Ankaragücü'nün mücadelesini saygıyla karşılıyorum. Allah rızası için kronometre tutuyoruz, 6 dakika mıdır ikinci yarı? Yalandan geliyorsun 83'te kaleciyi ikaz ediyorsun. Ben de 4. hakeme kart vermeyin bize hakaret olur dedim." ifadelerini kullandı.