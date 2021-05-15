Fatih Terim: "Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum"
Süper Lig'in final haftasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
Hiç vazgeçmeyen bir Galatasaray var. Buraya kadar gelirken inatla, ısrarla vazgeçmedik. Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum.
Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum. Önce 3 puanı alıp, sonra ne lazımsa ona göre davranmaya kararlıyız. Oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın buraya gelip iddialı gelmesi, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray böyle olmalıdır.
Ben uzun süredir kampı kaldırdım. Kurallar izin verirse maç günü seyahat etmeyi planlıyoruz. Federasyonun kuralları eğer 24 saat önce orada mecbur olma durumu var ise başka bir şey ama onu da düşünmüyorum. Burada da kampımız öyle bir kamp gibi değildi. Tam bir final havasındaydı. Marcao kızıyla uyumak istedi. Öbürü eve gitmek istedi. Hepimiz rahat hareket ettik. Bir beraberlik günüydü. Bugün akşam itibarıyla Allah nasip ederse, hayırlısıysa, Galatasaray için en hayırlısı belli zaten, oradan sonra herkes işine, tatiline gidecek."
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