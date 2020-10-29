Fatih Terim'den Feghouli kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi.
3 puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmış ve Faslı oyuncu sahanın en iyisi olmuştu.
Ancak kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanan Belhanda, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Cumartesi günü Belhanda'nın yerine Feghouli'yi ilk 11'e koymaya hazırlanan Terim, Erzurum'daki taktikle Cezayirli yıldızından da benzer performans almak istiyor.
Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor.
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