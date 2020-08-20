Fatih Terim'den yönetime: Transferler gecikmesin!
Geçen sezon yaşananların tekrarını istemeyen ve şampiyonluk hedefleyen Fatih Terim, son dakika transferlerinin uyum sorununa da dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden transferlerin hızlandırılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağının altını çizerek, takımın hazır olması için imzaların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.
Geçen sezon yaşananların tekrarını istemeyen ve şampiyonluk hedefleyen Fatih Terim, son dakika transferlerinin uyum sorununa da dikkat çekti.
Galatasaray, geçen sezon kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco'dan başka bir ismi gündeme aldı. Fransız ekibi, sarı-kırmızılılara Keita Balde'yi önerdi. Kanat için daha önce Cagliari'den Despodov ve Bordeaux'dan Kalu ile görüşen Galatasaray, Balde'yi de yakın takibe aldı.
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Kaynak: Skor
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