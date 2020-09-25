Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına 4 bin 350 lira para cezası

25 Eylül 2020 Cuma, 12:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istenen spor yazarı Turgay Demir, "Hakaret" suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Turgay Demir katıldı. Demir savunmasında, "1985 yılından beri çeşitli gazetelerde görev aldım. 1995 yılından beri de televizyon ekranlarındayım. Gazetecilik ilkelerim gereği kimseye bu şekilde kelime kullanmam. Hele Fatih Hoca'ya kesinlikle hakaret etmem. Bunun için bir sebep de yoktur. Bu tamamen bir teknoloji kazasıdır. Sonrasında Fatih Hoca'mı aradım, cevam vermedi. Kendilerine mesaj atıp teknoloji kazası olduğunu belirttim. Ayrıca Twitter'dan da özür diledim" dedi. Yakın gözlüğü olmadan telefonundaki Siri uygulamasıyla mesaj yolladığını daha sonra uyuduğunu söyleyen Demir, daha sonra telefonunun çaldığını, arayan kişinin küfür yazmışsın dediğini belirtmesi üzerine mesajı kontrol edince hemen mesajı sildiğini ve özür dilediğini anlattı. Demir, "Siri uygulamasının 'biraz evvel ki' kelimesini küfür olarak yazıya döktüğünü belirterek "Fatih Hoca'yı eleştiririm ama küfür etmem. Bu uygulama nedeniyle mağdur edildim" dedi. Fatih Terim'in avukatı ise sanığın savunmasının mantık kurallarına aykırı olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın hakaret içerikli paylaşımının parantez içinde yazıldığını, dikkatsizlik sonucu atıldığının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine sanık Demir, parantez açılmasını, Türkçe kuralları gereği olduğunu belirterek "Bilerek küfür yazmış olsam bunu bana kimse sildiremez. Davalık olacağını bilerek hakaret etmem mümkün değil" diyerek suçlamayı reddetti. Mahkeme, sanık Turgay Demir "Hakaret" suçunun sabit olduğunu belirterek 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla sosyal medya hesabından kendisi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Turgay Demir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Epözdemir tarafından sunulan dilekçede, sanığın attığı tweet'in binlerce kişi tarafından görüldüğü belirtilerek Terim'in kişilik haklarının, şeref ve haysiyetinin ağır derecede ihlal edildiği belirtilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda Turgay Demir hakkında dava açılmıştı. İddianamede, Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019'da Fatih Terim'e yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hakaret içerikli paylaşım yaptığı ve Demir'in savunmasında, cep telefonunda bulunan Siri isimli uygulamayı kullanarak mesajı yazdığını ve ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını söylediğine yer verilmişti. Demir'in "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.