F.Bahçe’de Erol Bulut’un Caner Erkin’i oyundan alması tartışılıyor: ‘Neden çıkarıyorsun?’
F.Bahçe’nin Kadıköy’de berabere kalarak iki puan bıraktığı Hatayspor maçı derbi öncesi moralleri bozdu. Daha ligin başı olabilir, ancak F.Bahçe’ysen sahanda oynadığın maçları kazanmak zorundasın. Bir de rakip sürekli defans yapıyorsa bunun önlemini almalıydın.
A planı olmuyor, B ve C planlarını uygulayacaksın. Sanki teknik direktör Erol Bulut, bir hafta önceki Başakşehir-Hatayspor maçını izlememiş. İzlememiş olmalı ki, çözüm üretemedi. 13 oyuncu alındı. Bu 13 kişi arasında yine ortaya olumlu yönde çıkanlar bizim oyuncularımız Caner Erkin ile Gökhan Gönül. Erol Hoca’nın Caner’i çıkarması, yaptığı yanlışlar arasında en büyüğüydü. Hatta Caner oyundan çıkarken Erol Bulut’la göz göze geldiğinde “Beni neden çıkarıyorsun” diye serzenişte bulunan bir görüntü sergiledi. F.Bahçe’nin ortaya koyduğu futbolla G.Saray karşısında işi zor. Her ne kadar derbi maçlarda skor belli olmaz desek de, G.Saray hem futbolu hem de mücadelesiyle F.Bahçe’den şu an itibarıyla bir adım önde görünüyor. En büyük avantajı da takımda Falcao ve Diagne gibi iki golcüsünün birden olması. F.Bahçe’nin henüz golcüsü yok.
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