F.Bahçe’den ayrılanlar başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor: Ya oynatın ya almayın

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Sarı-Lacivertliler transfer şampiyonu olarak gözüküyor. Ancak o kadar takviyeye karşın son iki yıl hüsran yaşamış, diğer iki yıla girdiği gibi yine bu yıla şampiyonluk parolası ile girmiş, Kadıköy’de Konyaspor’a 2-0 yenilmesiyle beraber yeni bir kaos mu yaşanacak sorusu gündemi gelmişti. Başlarda olumlu transferler yapıldığını söyledik. 18 oyuncu alındı, diğer yandan da çok sayıda futbolcu gönderildi.

NEDEN ALINDILAR?

Gönderilenler arasında yeni transferler de vardı her zaman olduğu gibi. Madem aldıklarınızı oynatmayacaktınız o zaman neden transfer ettiniz? Şimdi her biri başka başka yerlerde. Bugün Fenerbahçe iyi oynamıyor. Kişisel becerilerle maçlar kazanıldı. Sistem yok. Kalıp hep aynı. Doldur boşalt. Konya maçında doldur boşaltlarda işe yaramadı. Orta alandan toplar gelmiyor. Bir teknik adamın B, C planı olmalı. Bir iki yenilgi daha alınırsa o zaman Emre Belözoğlu ve Ali Koç, kulak çekmeye başlar.

DENİZ HARCANDI

Deniz Türüç Fenerbahçe’de harcandı. Deniz’in asıl oynaması olan yer forvet arkasıdır. Ersun Yanal uzun süre solbekte oynattı ve bitirdi. Uzun süre kulübede geçti günleri. Bugün Deniz’in Başakşehir’de oynadığı futbolu zevkle izliyorum. Türüç, milli maçta da sahanın en iyisiydi. Deniz Türüç dışında gönderilen diğer oyunculara bakıyorum (Frey, Zanka, Allahyar, Berke, Oğuz Kağan, İsmail, Barış, Emir, Murat) gittikleri takımlarda hepsi oynuyor. Aralarında gol atanı var, asist yapanı var. Performansları mükemmele yakın. Alıyorsunuz, oynatın, oynatmayacaksanız almayın. Allahyar geldikten iki gün sonra İstanbulspor’a verilmişti. Trabzon’dan alınan Novak kaç maç oynadı? Bu takımda banko oynar. Thiam, Samatta haftalardır ortada yok. Ferdi oynasın. Rodrigues’i de göndermek hataydı. Thiam’ı gördükten sonra onu arıyorum. Umarım şampiyonluk yolunda 3. hüsran yaşanmaz. Çünkü şu anki gidişat parlak değil.

GÖKHAN SAKATLANDI

Bu arada Gökhan Gönül’ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildi. Erol Bulut’un bu gelişme sonrası Nazım Sangare’yi sahaya sürmesi bekleniyor.