Felipe Melo penaltı kaçırdı, takımını üçüncülükten etti

11 Şubat 2021 Perşembe, 21:58

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El-Ehli ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın son sahibi Brezilya temsilcisi Palmeiras karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi.

FELİPE MELO PENALTI KAÇIRDI

Penaltı atışlarına geçilen müsabakada El-Ehli, Palmeiras'ı 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Maçın kaderini belirleyen son penaltı atışını ise bir dönem Galatasaray'da forma giyen Palmeiraslı Felipe Melo kaçırdı.