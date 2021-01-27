Fenerbahçe filede doludizgin
CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Calcit Volley Kamnik: 0
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Slovenya’nın Calcit Volley Kamnik takımını 25-13, 25-18 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, B Grubu’ndaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 22.30’da İtalya’nın A.Carraro Imoco Conegliano takımıyla karşı karşıya gelecek.
Salon: Mangin Beaulieu
Hakemler: Danil Jettkandt (Hollanda), Maciej Twardowski (Polonya)
Fenerbahçe Opet: Robinson, Beliz, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L) (Gülce (L), Cansu)
Calcit Volley Kamnik: Zatkovic, Jerela, Brulec, Radiskovic, Charuk, Pogacar, Janezic (L) (Marusic, Mihevc, Spoljaric)
Setler: 25-13, 25-18, 25-20
Süre: 69 dakika (23,23,23)
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