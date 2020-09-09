Fenerbahçe, Muric'i KAP'a bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muric'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Muric'ten 20 milyon Avro bonservis ücreti gelecek.
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