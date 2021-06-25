Fenerbahçe'de 2 günlük seçim maratonu

25 Haziran 2021 Cuma, 09:05

Fenerbahçe’de iki gün sürecek Olağan Seçimli Genel Kurul başladı. Sarı lacivertli kulüpte mevcut Başkan Ali Koç seçime tek aday olarak giriyor. Tüzüğe göre noter tasdikli 200 imzayı toplayamaması nedeniyle aday olamayan Eyüp Yeşilyurt’un yanı sıra Engin Verel ise adaylıktan çekildi.

BAŞKAN KOÇ'UN LİSTESİNDE HANGİ İSİMLER VAR?

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetim kurulu listesinde değişiklikler yaptı. Yeni yönetimde Ruşen Çetin, Mehmet Dereli, Ömer Temelli, Ercan Karasu, Nüket Küçükel ve Selin Açık’ın yer alması bekleniyor..Şu anki yönetimden ise Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Burak Kızılhan, Simla Türker Bayazıt devam edecek.

BUGÜN KONUŞMA YARIN SANDIK

Ülker Stadı’nda saat 10.30’da üye alımı başlıyor. Fenerbahçe’de kongrenin ilk gününde 21 gündem maddesi bulunuyor. Faaliyet raporunun okunması, yönetim ve denetim kurulunun ibrası, üye aidat konusunun görüşülmesi, yönetimin istediği bazı yetkiler ve kadın futbol şubesinin açılması en önemli gündem olarak dikkat çekiyor.

Kongre üyeleri ismini yazdırarak konuşma gerçekleştirebilecek. Eski Başkan Aziz Yıldırım ise maraton tribünü otoparkının kullandırılmaması nedeniyle kongreye katılmama kararı aldı. Başkan adayı olan Ali Koç ise en son sahneye çıkarak üyelere seslenecek ve ilk gün tamamlanacak. Koç’un Aziz Yıldırım’ın basın toplantısında söylediği sözler üzerine nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

Kongrenin ikinci gününde ise üyeler oy kullanacak. Saat 10.00’da başlayacak oy kullanma işlemi 17.00’de sona erecek. Fenerbahçe’de 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.







