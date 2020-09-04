Fenerbahçe’de Başkan Vekili Erol Bilecik oldu
Fenerbahçe’de yeni Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik oldu.
Fenerbahçe’de yeni Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik oldu.
Fenerbahçe’de Başkan Vekili Semih Özsoy’un istifa etmesinin ardından yeni Başkan Vekili Erol Bilecek oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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