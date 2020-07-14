Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik

14 Temmuz 2020 Salı, 12:55

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Başakşehir galibiyeti sonrası çıktığı 7 karşılaşmadan galip ayrılamadı. Sarı lacivertliler geride kalan 32 haftada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puanla ligin yedinci sırasında yer aldı.

Sezon boyunca sakatlıklar ve kadro yetersizliğinden dolayı özellikle stoper ve sol bek mevkilerinde “devşirme” oyuncu kullanmak zorunda kalan sarı lacivertliler 32 haftada sadece 8 maçta savunma dörtlüsü gerçek mevkisinde oynadı. Fenerbahçe’nin bu 8 maçta yakaladığı puan ortalaması 2,12 iken, geriye kalan 24 maçtaki puan ortalaması 1,37 oldu.

Fenerbahçe’nin bu sezon savunma tandeminde Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Falette, Rami ve Zanka’nın yanı sıra asıl mevkiileri orta saha olan Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan da forma giydi. Hasan Ali’nin yokluğunda da sol bek bölgesinde Dirar ve Deniz Türüç görev almıştı.