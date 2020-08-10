Fenerbahçe'de Emre'nin bandı artık onun!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:13

Yeni yapılanma ile yola çıkan sarı-lacivertli takımda 4 yıl sonra yuvaya dönen Gökhan Gönül kaptanlığa getiriliyor. Ozan Tufan da 2. kaptan olarak ‘staj’ına devam edecek.

Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle başlayan, Fenerbahçe ile yolları acı şekilde kesilen efsane futbolculara iade-i itibar dönemi sürüyor. Alex de Souza ve Emre Belözoğlu ile başlayan süreçteki son isimlerden olan Gökhan Gönül'e yönetim özel bir görev vermeyi planlıyor.

Volkan Demirel'in önceki sene teknik heyete girmesi; Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakıp sportif direktör olarak çalışmaya başlaması ve Hasan Ali ile yolların ayrılması sonrası Gökhan, kaptanlığa getiriliyor.

Camiadan gönderildiği dönemde gördüğü tepkilere karşı sükûnetini koruyan Gökhan Gönül'e bir anlamda ‘teşekkür' edecek sarı-lacivertliler, bu oyuncunun takıma, örnek kişiliğiyle liderlik edeceğine inanıyor. Ozan Tufan da ikinci kaptan olarak devam edip birinci kaptanlığa hazırlanacak. Serdar Aziz ve satılmazsa Luiz Gustavo da diğer kaptanlık adayları. 1 artı 1 yıllık kontrat yapılan 35 yaşındaki Gökhan, futbolu bıraktığında ise Volkan Demirel gibi teknik heyete alınacak.

Kaynak: Skor