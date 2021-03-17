Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 'en zor' derbisi

17 Mart 2021 Çarşamba, 10:07

Beşiktaş derbisi hem sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışına devam edip etmeyeceğini hem de teknik direktör Erol Bulut’un durumunu netleştirecek.

Eğer Fenerbahçe istediği sonucu alırsa Bulut güven tazeleyecek. Aksi durumda ise kartlar yeniden dağıtılacak. Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Bulut hakkında ortaya atılan ‘gönderilecek’, ‘istifa edecek’ iddialarına karşın Fenerbahçe yönetimindeki genel görüş, genç teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme yönünde. Kulüpte yapılan değerlendirmede, Beşiktaş’ı mağlup etmenin ‘olmazsa olmaz’ koşul haline geldiği belirtilerek, camiadaki karamsar havayı sadece derbi galibiyetinin bozacağı görüşünde birleşildi.