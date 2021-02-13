Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi gözler onda

13 Şubat 2021 Cumartesi, 09:09

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25'inci haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Luiz Gustavo ve Filip Novak’ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Yeni transfer Mesut Özil'in Karagümrük maçında oynaması bekleniyor.