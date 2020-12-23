Fenerbahçe’de Samatta’nın doğum günü kutlandı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 14:28

Süper Lig’in 14. haftasında bugün Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan ve Can Bartu Tesisleri’nde kampta olan Fenerbahçe’de, golcü futbolcu Samatta’ya takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı doğum gününde Samatta kendisi için hazırlanan pastayı kesti.