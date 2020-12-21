Fenerbahçe’de Sosa ve Tolga Ciğerci antrenmanda yer almadı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 17:52

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, kasığında ağrı olan Jose Sosa ile Tolga Ciğerci’nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



