Fenerbahçe'den İrfan Can kartı!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 18:34

Mesut Özil'i bugün tüm dünyaya resmen duyuran Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Yaz döneminde 18 futbolcu alan, kış döneminde de Özil'in yanı sıra Attila Szalai ve Osayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a gol atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediğini basın toplantısında resmen açıkladığı Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yarın resmi görşüme yapacak.

7 milyon artı Deniz Türüç

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, İrfan Can'ı isteyecek ve koşulları bir kez daha masaya yatıracak. Sarı lacivertli kulüp daha önce milli oyuncu için görüşme talebini yazılı olarak da iletmişti.