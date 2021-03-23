Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, "milli takım" konusunda süre istedi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, "milli takım" konusunda süre istedi. Ferdi Hollanda genç takımında forma giyiyor, (A) takım tercihini ise yapmadı.
Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda dikkatlice düşünmek istediğini belirtti.
Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.
21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.
Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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