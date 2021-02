Fenerbahçeli Thiam'dan Mesut Özil yorumu: Onunla oynamak..

23 Şubat 2021 Salı, 11:22

Fenerbahçe’nin Senegalli forveti Mame Thiam, oynadığı her pozisyonda en iyisini göstermek istediğini belirtti. Thiam, pandemiden dolayı tarafların yanlarında olamadığını ama sezon sonunda onları mutlu edecek bir şampiyon yaşayacaklarını da söyledi. Başarılı oyuncu, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği yardım konusuna değinirken, kendisinin de zor bir hayat geçirdiğini ifade etti.

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı gollerle sarı-lacivertlilerin elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynayan Senegalli futbolcu Mame Thiam, özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’ye transfer olduğu sürece değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Senegal’den Kasımpaşa’ya gelmiştim. Orada antrenmanlara devam ederken Kasımpaşa Başkanı, Ali Koç’un beni arayacağını söyledi. Toplantı yaptık, konuştuk ve menajerimle de görüştükten sonra Fenerbahçe’ye transferim gerçekleşti. Buraya gelmeden önce tek hedefim, tek temennim şampiyonluktu. Başka takımlar da vardı beni isteyen Fenerbahçe’ye gelmeden önce. Ama Fenerbahçe’nin şampiyon olma şansı çok daha yüksek olduğu için ben burayı tercih ettim ve buraya geldim. Kafamdaki ilk hedef ligde şampiyonluğu elde etmek. Ligde güçlü takımlar var ve onlar da şampiyonluğa oynuyorlar. Ama bizler işimizi daha sıkı, daha iyi yapıp, şampiyonluk yolunda en iyisini yapmak için çabalayacağız" dedi.



"EROL BULUT’UN BURADA OLMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili düşünceleri anlatan Mame Thiam, "Benim için gerçekten iyi bir hoca Erol Bulut. Ama onu diğer çalıştığım hocalarla kıyaslayamam. Bütün çalıştığım teknik direktörler ile ilişkim her zaman iyiydi. Burada olmasından dolayı mutluyum. Şu anda kadromuzda çok mevcut oyuncu var ve herkes sahaya çıktığı zaman idmanlarda yüzde yüzünü ortaya koyuyor. Umuyorum ki bizler de bu sene çok iyi çalışacağız ve hedefe giden yolda elimizden geleni göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



"ÇOK ZORLANDIĞIM BİR DEFANS OYUNCUSU OLMADI"

Süper Lig’de kendisini zorlayan bir savunmacı olup olmadığına ilişkin bir soruyu Senegalli oyuncu, "Çok zorlandığım bir defans oyuncusu olmadı. Her maç bizim için zor. Fenerbahçe’ye karşı oynayan her takım yüzde yüzünü ortaya koyuyor. Bazı takımlar daha çok geride bekleyerek oyunu devam ettiriyor. Her maç zor. Bizler her maçı kazanmak için elimizden geleni gösteriyoruz" şeklinde cevaplandırdı.



"DİYARBAKIR’DA BİR POLİS ORADA KÖY OKULUNDA İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Baltacı Köyü İlkokulu’nu yenilemesi ve vakfıyla alakalı da açıklama yapan Thiam, "2-3 yıldır aslında bu vakıf aktif bir şekilde devam ediyor. Daha önce bu kurumu aktif bir şekilde hiç göstermemiştik. Son zamanlarda insanların yardıma ihtiyacını gördükten sonra bu grubu kurduk. Bazen sosyal medyada mesajlara bakıyorum ve bir tanesine baktığımda Diyarbakır’da bir polis, orada bir köy okulunda ihtiyaç olduğunu söylemişti. Ben de bu mesajı görünce arkadaşlarla görüştükten sonra, okulun böyle bir ihtiyacı olup olmadığını sordum ve detaylar oturduktan sonra organize ettik. 2 hafta içerisinde okulu tamamlayıp başlanması gerekiyordu ve bu anlamda da yardımımızı bu şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.



"ZOR BİR HAYAT YAŞADIM"

Senegal’de zor günler yaşadığını ancak İtalya’ya gittikten sonra işlerin kendisi için değişmeye başladığını anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Zor bir hayat yaşadığımı söyleyebilirim. Afrika’da bir çok insan da bu konuda bu zor hayatı yaşıyor. Ama Elhamdulillah sonrasında İtalya’ya gittim, doğru insanlarla karşılaştım ve orada çok şey öğrendim. Inter Milan, Juventus, Empoli ve bir çok takımda futbol oynadım ve orada kaldığım süre boyunca çok fazla şey öğrendim. Şimdi buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"MESUT ÖZİL İLE OYNAMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilere transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil ile birlikte oynaması hakkında ise Thiam, "Dürüst olmak gerekirse Mesut Özil ile oynamaktan dolayı da çok mutluyum. Sadece bana değil, takım arkadaşlarıma da yardımcı olan bir oyuncu. İlerlemek adına, yerimizi ilerletmek adına bize faydalı olacağını düşündüğüm yıldız bir oyuncu" dedi.

Türkiye’deki yaşantısı ve Fenerbahçe’de futbolu bırakma düşüncesiyle ilgili soruya Mame Thiam, şu cevabı verdi:



"Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Kasımpaşa’ya geldikten şu ana kadar iyiyim. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Dini açıdan kendi hayatımı yaşıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ama gelecekte neler olacağını bilemem."

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla daha çok forvet hattında mücadele eden ve bu sezon ise Fenerbahçe ile genelde sol kanatta forma giyen Mame Thiam, bu durumun kendisi için bir sorun teşkil etmediğini şöyle aktardı:



"Geçen yıl Kasımpaşa’da daha çok forvet oyuncusu olarak oynuyordum, ama solda oynadığım maçlar da oldu. Benim için açıkçası çok fazla bir fark yok, solda oynamak ile forvet olarak oynamak arasında. Bu yıl çok fazla yeni oyuncu var kadromuzda ve bazen pozisyon değişiklikleri zor oluyor. Benim fikrim ve düşüncem her zaman bulunduğum pozisyona adapte olmak ve en iyisini göstermek. Hocanın isteğini karşılamak, bu noktada onun isteği çok daha önemli. Ceza sahasına yakın olduğum zamanlarda kalitemi daha çok ortaya koyabildiğimi düşünüyorum ve kendimi daha iyi hissediyorum. En önemli şey hocanın ihtiyacı. Beni nerede görmek istediği, nerede oynatmak istediği. Ben oynadığım her yerde, her pozisyonda en iyisini göstermek istiyorum takımın galibiyetine katkı sağlamak adına."



"OYNADIĞIM HER OYUNCUYA VE TAKIM ARKADAŞIMA ADAPTE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Takım arkadaşlarıyla saha içinde adapte olabilmenin önemine dikkat çeken Thiam, "Aslında bütün maçlara baktığımız zaman oynadığımız maçlarda farklı takım arkadaşlarıyla oynadım. Bazen solda, bazen forvette oynarken etrafımdaki oyuncular farklıydı. Oynadığım her oyuncuya, her takım arkadaşıma adapte olmak çok önemli. Çok fazla pozisyonda oynadım ama en önemlisi oynadığınız pozisyona takım arkadaşlarınızla birlikte adapte olmak" diye konuştu.

Senegal Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktığı zaman çok mutlu olduğunu söyleyen Mame Thiam, "Milli takımda oynamak benim hedeflerimden bir tanesiydi. Orada da kupa kazanmak istiyorum ve Fenerbahçe’de de kupa kazanmak istiyorum. Bu da aynı şekilde bir rüyamdı ve bu rüyayı gerçekleştirdiğim, milli takımda oynadığım için çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.



"MANE’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIMCI OLMASI ÇOK ANLAMLI"

Senegal Milli Takımı’ndan arkadaşı ve Liverpool’un yıldız oyuncusu Sadio Mane’nin gerçekleştirdiği yardım kampanyalarına da değinen golcü futbolcu, "Kendisini tanıyorum, çok fazla yakınlığımız olmasa da kendisini takip ediyorum. Yaptığı yardımları da aynı şekilde görüyor ve izliyorum. Böyle bir şeyin olması dinimizde çok güzel. Eğitimimiz anlayışında bunları yapması çok güzel. İhtiyaç sahipleri insanlara onunda yardımcı olması çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunda gerçekleşen ırkçı saldırılar ile ilgili görüşlerini belirten sarı-lacivertli oyuncu, "İtalya’da maalesef bu tip ırkçılık olayları oldu. Ben orada olduğum sürece öyle bir şeye maruz kalmadım. Bu aslında kötü bir şey. Futbolcu için olmaması gereken bir şey aynı zamanda. Türkiye’de böyle bir şeyle karşılaşmadım. Umarım tüm dünyada bu söz konusu ırkçılık tamamen ortadan kaybolur" şeklinde konuştu.



"UMUYORUM Kİ SEZON SONUNDA TARAFTARI MUTLU EDECEK BİR ŞAMPİYONLUK YAŞARIZ"

Fenerbahçe taraftarının pandemiden dolayı aralarında olamadığını ancak sezon sonu onlara hediye olarak şampiyonluk armağan etmek istediklerini aktadan 28 yaşındaki futbolcu, "Üzgünüz taraftarla beraber olamamaktan. Herkes Fenerbahçe’yi büyük taraftarıyla da çok iyi tanıyor ve biliyor. Onların bizlerle statta olmasını çok isterdik. Pandemiden dolayı onlarsız maçlara çıkıyoruz. Onların her daim desteklerini hissediyoruz. Sosyal medyada, her yerden bize destek olduklarını gösteriyorlar ve bunları hissediyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda onları mutlu edecek bir şampiyonluğu yaşarız" dedi.