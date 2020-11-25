Fenerbahçelilerden "Kadına şiddete hayır" tweetleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Fenerbahçeli sporcular 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde oluşturdukları tweet zinciriyle gündeme geldiler.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:43
Fenerbahçelilerden
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İşte Fenerbahçelilerin oluşturduğu tweet zinciri


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