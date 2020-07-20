"Fenerbahçelileri çok üzdük"

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:14

Fenerbahçe Teknik direktörü Tahir Karapınar önemli açıklamalar yaptı.

Karapınar şöyle konruştu:

"Maça iyi hazırlandık. Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız gol pozisyonlarımız vardı. Kaleci Ersin de iyi günündeydi. 25'inci dakikada Vedat’ın pozisyonu var. Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Uzatmalarla beraber 70 dakika eksik oynadık. İlk yarıda eksik oynamamıza rağmen kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci yarıya da iyi başladık. Oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar. Basit goller yiyoruz. Gol yedikten sonra da düşüyoruz. Vedat olmayınca ileride çoğalamadık. Sonra eksik kaldığımız için bireysel hatadan gol yedik. Maçtan önce Gökhan’ın bu pozisyonlarda gol attığını biliyorduk."



"11'E 11 OLSAYDI FARKLI OLURDU"



"Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Onlara (Taraftarlara) güzel bir hediye vermek istedik. Takım elinden geleni yaptı. Beşiktaş 2 kez geldi ve 2 gol buldu. 11’e 11 olsa farklı olurdu. Takım elinden geleni yaptı. Bazen kalite gerekiyor, son vuruşlarda bu kaliteyi gösteremedik ve mağlup olduk."

"Altay çok iyi bir kaleci. Bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da oluyor. Ersin’in de formsuz dönemleri oluyor ama bugün çok formdaydı. Altay da hata yapabiliyor. Çok iyi bir kaleci. Türkiye için çok önemli bir kaleci. Gelecekte önemli yerlerde görebiliriz onu.""