Fenerbahçe’nin genç file bekçisi A Milli Takım kadrosunda yer aldı
F.Bahçe’nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ın Milli Takım hayali gerçekleşti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız, Hollanda, Norveç, Letonya maçları için oluşturduğu aday kadroya Altay’ı da ekledi.
Altay, aylardır Şenol Hoca’dan çağrı bekliyordu. Genç file bekçisi ligin en formda üç kalecisinden biri. Bu sezon kalesinde çok başarılı maçlar çıkaran ve zaman zaman F.Bahçe’yi kurtaran isim olan Altay’ı yarın zor bir derbi karşılaşması bekliyor. Teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. G.Birliği maçına oranla birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Gökhan her ne kadar oynamak için ısrarcı olsa da Nazım ile Caner’in görev yapması bekleniyor. Orta sahada Gustavo’nun yanında, İrfan Can yer alabilir. Cezası biten Valencia’nın dönüşüyle sol kanada geçmesi, böylece Pelkas’ın da en etkili olduğu forvet arkasında görev yapması söz konusu.
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