Ferrari’de öncelik 2022’de

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:14

Ferrari’nin takım patronu Matteo Binotto, bu seneki aracın geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi olduğunu söylerken 2022’deki aracın hazırlığı için bu yıl bazı yarışlara katılmayacağını açıkladı.



Formula 1’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Matteo Binotto Ferrari’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ferrari’nin yeni sezon lansmanında konuşan Binotto, ‘’ Bir noktada yapmamız gereken bir seçim ve kurmamız gereken bir denge var. 2022’deki değişim çok büyük ve tüm çabalarımızı kapsıyor. İlk yarıştan itibaren 2021’deki otomobilin göstereceği performans çok önemli. Bu nedenle rüzgar tüneli ve pist arasındaki korelasyon kilit bir rol oynayacak. ‘’ ifadelerini kullandı.

TÜM YARIŞLARA KATILMAYACAĞIM

Geçtiğimiz yıl yeni sezonun planlaması için bazı yarışlara katılmayan Matteo Binotto bu sene de sezonun bir bölümünde Maranello’da olacağını söyledi. İtalyan mühendis, ‘’ Takvim ikinci yarıda çok zorlayıcı ve yoğun olacak. Başlangıçta yarışlara gideceğim. Her şeyin doğru gittiğini görmemiz önemli. Sonrasında 2022’ye odaklanmak için Maranello’ya döneceğim. Oradan ekiple sürekli iletişim halinde olacağım. Fabrikada da koordine etmemiz gereken birçok insan var. ‘’ ifadelerini kullandı. Binotto’nun olmadığı yarışlarda takımı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Lauren Mekies’in yöneteceği belirtildi.





