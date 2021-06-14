FIBA Başkanı Niang, cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevinden çekildi
FIBA Başkanı Hamane Niang, Mali'deki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma bitene kadar görevinden çekildi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Mali Basketbol Federasyonunun içindeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma sona erene kadar FIBA Başkanı Hamane Niang'ın görevinden çekildiğini bildirdi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, New York Times ve İnsan Hakları İzleme Örgütü aracılığıyla Mali Basketbol Federasyonu içerisindeki sistemik cinsel tacizle ilgili iddiaların 10 Haziran'da FIBA'ya ulaştığı bildirildi.
"SEKİZ YIL BOYUNCA İSTİSMARLARI BİLİYORDU"
FIBA'nın, konunun içeriğiyle ilgili soruşturma başlatan bağımsız Doğruluk Görevlisi Profesör Richard McLaren ile bilgileri derhal paylaştığı aktarılırken, McLaren'in de raporun Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan kısa bir süre sonra teslim edilmesini beklediğini kaydetti.
FIBA Başkanı Hamane Niang'ın da Mali Basketbol Federasyonu'nda 1999-2007'de görev aldığı dönemde cinsel istismarları bildiği iddiaları üzerine soruşturma devam ettiği sürece görevinden çekildiği belirtildi.
AL-THANI VEKALET EDECEK
Bu süreçte FIBA Birinci Başkan Yardımcısı Şeyh Saud Ali Al-Thani'nin, Niang'ın yerine vekalet edeceği duyuruldu.
FIBA Genel Sekreteri'nin, Ulusal Mali Federasyonundan soruşturma konusunda tam iş birliği yapmalarını talep ettiği aktarılırken, soruşturma devam ederken antrenör Amadou Bamba, antrenör Oumar Sissoko ve yetkili Hario Maiga'nın tüm FIBA faaliyetlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
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