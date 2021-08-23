Formula 1’de yaz arası Belçika’da sona eriyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:24

Formula 1’de 2021 sezonun ilk yarısı Lewis Hamilton’ın liderliğiyle tamamlanırken, sezonun kalan bölümündeki ilk yarış bu hafta sonu Belçika’da gerçekleştirilecek.

Yaz arasından önceki son yarış Macaristan’daki Hungaroring pistinde yapılmış ve ilk turdaki kazalar yarışa damgasını vurmuştu.

Yağmur altında başlayan yarışın ilk turunda Valtteri Bottas ilk virajda zincirleme kazaya sebep olurken Max Verstappen ve Lando Norris’in aracı hasar almıştı.

Kazanın ardından Norris yarışa devam edememiş, Verstappen ise aracındaki sorun nedeniyle arka sıralarda kalmıştı.

Arka sıralardan yarışa başlayan Lance Stroll'un sebep olduğu kazada ise Charles Leclerc yarış dışı kalmıştı.

Olaylı geçen yarışta şampiyona lideri Lewis Hamilton pite geç gelmiş ve son sıraya kadar gerilemişti. İngiliz pilo rakiplerini pist üstünde geçerek üçüncü sıraya yükselmiş, Sebastian Vettel’in kural hatası sebebiyle ikinci olmuştu.

JAPONYA GP İPTAL EDİLDİ

Formula 1’de bu sezon Avustralya ve Singapur yarışları pandemi sebebiyle iptal edilmişti.

Yaz arasında iptal edilen yarış sayısı üçe çıktı. Sezonun 17. yarışı olan Japonya GP, pandemiyle ilgili devam eden sorunların devam etmesi sebebiyle takvimden çıkartıldı.

ARKA ARKAYA ÜÇ YARIŞ

Bu hafta Belçika’nın Spa-Francorchamps pistinde başlayacak sezonun ikinci bölümü arka arkaya üç yarışa sahne olacak. Belçika’daki yarışın ardından Hollanda ve İtalya Formula 1’e ev sahipliği yapacak.

İtalya’daki Monza pistinde ise bu yıl ilk kez yapılan sprint yarışların ikincisi düzenlenecek. Formula 1 tarihinin ilk sprint yarışı geçtiğimiz ay İngiltere’deki Silverstone pistinde gerçekleştirilmişti.

Sezonun üçüncü sprint yarışının iptal edilmemesi halinde Brezilya'da yapılması planlanıyor.

TÜRKİYE YARIŞI İÇİN GERİ SAYIM

Belçika, Hollanda ve İtalya’nın ardından Formula 1’e 12 günlük bir ara verilecek. Aranın ardından Rusya’da düzenlenecek yarış sonrasında 3 Ekim’de Türkiye Grand Prix’si gerçekleştirilecek.

Formula 1 Belçika Grand Prix’sinde hafta sonu programı şöyle:

27 Ağustos Cuma

12.30: 1. antrenman seansı

16.00: 2. antrenman seansı

28 Ağustos Cumartesi

13.00: 3. antrenman seansı

16.00: Sıralama turları

29 Ağustos Pazar

16.00: Yarış

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1.Lewis Hamilton - Mercedes / 195 puan

2.Max Verstappen - Red Bull / 187

3.Lando Norris - McLaren / 113

4.Valtteri Bottas- Mercedes / 108

5.Sergio Perez - Red Bull / 104

MARKALAR KLASMANI

1.Mercedes - 303 puan

2.Red Bull - 291

3.McLaren - 163

4.Ferrari - 163

5.Alpine - 77