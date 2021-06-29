Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Christophe Galtier'yi getirdi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.
Fransa'nın Nice Kulübü, 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.
Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.
İlgili Haberler
- Fazıl Say'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklaması
Video Haberler
- Eşinin başına bardakla vurdu, sonra bıçakla saldırdı
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- 'Olacak O Kadar' ekibindeydi: Ünlü isim yaşamını yitirdi
- AKP'li belediyenin zabıtaları tarafından dükkanı basıldı