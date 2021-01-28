Futbol naklen yayınından Katarlılar çekiliyor mu?

28 Ocak 2021 Perşembe, 09:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş arasındaki beIN Sports arasındaki kriz bugün Nihat Özdemir'in "Yeni yayın ihalesi yapacağız" açıklaması ile yeni bir boyut kazandı.



Kulüplerle yayıncı kuruluş arasında ipler ödeme krizi nedeniyle kopmuş, araya Bakanlığın girmesine rağmen orta nokta bulunamamıştı.

Kriz sürerken TFF Başkanı Özdemir, yeni yayın ihalesinin duyurusunu yaptı. Gelecek sene yayıncı kuruluşun sözleşmesinin bittiğini belirten Özdemir şu açıklamayı yaptı: "Yeni bir ihale sürecine gireceğiz. Bütün dünya yayıncı kuruluşlarını davet edeceğiz. Türkiye büyük bir nüfus, 83 milyon insan var. Bu sene 2020-2021 sezonu. 2021-2022’de bunların sözleşmesi bitiyor. Şu anda dördüncü yılları, bir yılları daha var. Biz 2021’in haziran ayından itibaren ihale hazırlıklarıyla beraber ilana çıkmak durumundayız. Bu senenin haziranı ile aralık ayı arasında yeni yayıncı kuruluşun ihale dosyasını hazırlayıp kamuoyuna çıkacağız. Bunu bütün ülkelere, bütün dünyadaki yayıncı kuruluşları ‘gelin ihaleye girin’ diye davet edeceğiz."

