Galatasaray artık evinin kralı değil!
Galatasaray’da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Galatasaray’da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’ndaki son puan kaybını Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı. Cimbom, bu mücadelenin ardından evinde karşılaştığı Gençlerbirliği, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor’u mağlup etmişti. Sivasspor maçıyla Galatasaray’ın bu serisi sona erdi.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor
- Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- AKP'li Kadak'a tepki yağdı
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı
- Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı