Galatasaray artık evinin kralı değil!

Galatasaray’da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İHA
07 Mart 2021 Pazar, 21:34
Galatasaray artık evinin kralı değil!
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Galatasaray’da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’ndaki son puan kaybını Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı. Cimbom, bu mücadelenin ardından evinde karşılaştığı Gençlerbirliği, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor’u mağlup etmişti. Sivasspor maçıyla Galatasaray’ın bu serisi sona erdi.


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