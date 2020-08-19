Galatasaray Başkanından 'Ali Koç' yorumu: Gerekirse kafamıza sıkar gideriz!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:35

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Vergi konusuna değinen Galatasaray Başkanı, Sportif A.Ş. ile ilgili iddialara da yanıt verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in konuşması;

"Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Ali Veli ne olacak, transfer ne olacak? Cevap veriyorsun, diyorlar bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun, bak bak bak cevabı yok diyorlar. Herkes kendi destanını yazar.

Gelir olmayınca teoriler başlıyor. Para bolmuş, Sportif AŞ derneğe borç veriyormuş ve faiz geliri elde ederek, Sportif'i kara geçiriyormuşuz! Allahümmessabirin. Biz de çok para var da öyle bir şey mi yapıyormuşuz? Vergi yasası en az 2 yıl ertelenmelidir.

Galatasaray olarak 40 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa, biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün futbolcular, bütün sporcular değerli.

Ali Koç ile ne işim var? Kişisel sempatim var. Bedava hastane meselesi üzücü. Tedavi gördüm. Ali Bey öyle bir insan değildir ama yalanlasaydı. Üzüldüm. Camianın önemli isimleri yazdılar. Allah beni öyle duruma düşürmesin. Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz.

Vergi yasası en az 2 yıl ertelenmelidir.

Maliye geldi, üç büyük kulübe ağır cezalar verdiler. Bizim ne kadar vergimiz siliniyor, erteleniyorsa onların da o kadar oluyor. Bizimki çok göze mi çarpıyor bilemiyorum.

Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum."



