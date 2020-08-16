Galatasaray, 'güçleniyor'
Galatasaray dayanıklılık ve tempo çalışması yapıyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda koordinatif ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Günün akşam saatlerinde yapılan ikinci antrenmanına ise serbest ısınmayla başlandı. Devam eden kısımda gruplar halinde hedefe yönelik yarışma şeklinde oyunlar oynandı. Son bölümde aerobik koşuların ardından yapılan soğuma hareketleri ile antrenman tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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