Galatasaray, yarı finale çıktı
BOTAŞ: 50 - Galatasaray: 67
BOTAŞ: 50 - Galatasaray: 67
SALON: Ankara DSİ Etlik
HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan Kümükoğlu
BOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik
GALATASARAY: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga 6, Russell 10, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Holingsvorth 10, Misra Albayrak, Whitecomb 6
1. PERİYOT: 8-18
DEVRE: 27-30
3. PERİYOT: 42-42
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.25 AYŞE CORA (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67 - 50 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finale
yükseldi.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.
Video Haberler
- Feci kaza! 3 ölü, 8 yaralı
- Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
- Nesli tükenme tehlikesi altında! İlçeyi mesken tuttular
- O ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Baskın kamerada
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- 'Öpücük' rüşvet sayıldı
- Andımızı okudu, İYİ Parti grup toplantısında büyük alkış
- Antalya'da trafikte şaşkına çeviren görüntü
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Ulaştırma Bakanlığı’nın skandal ihalesi
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Ankara'da yüz yüze eğitim kararı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı