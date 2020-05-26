Galatasaray yükleme yapıyor!
Galatasaray, 12 Haziran'daki lig maçları öncesi yükleme antrenmanına ağırlık verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in kalan 8 haftası için çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar kuvvet ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Sezon öncesi yapılan yükleme idmanlarını andıran çalışmada futbolcuların istekli olduğu öğrenildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, Galatasaraylı futbolcular dinamik ısınma yaptı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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