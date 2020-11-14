Galatasaray'da 'ibrasız' genel kurul tartışması

14 Kasım 2020 Cumartesi, 09:38

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve ikinci başkanlarından Doğan Hasol, sarı-kırmızılıların gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Hasol, seçim gündemiyle ilgili dikkat çeken bir ifadeye imza attı. Eski İkinci Başkan, “Seçim var ama ibra yok! Önce genel kurulun doğru düzgün ve Galatasaray’a yakışır şekilde yapılması gerekir” görüşünü savundu. İşte Doğan Hasol’un Galatasaray gündemine yönelik değerlendirmeleri:

DOĞAN HASOL: “SEÇİM VAR, İBRA YOK!”

Galatasaray’da seçimin doğru zamanda yapıldığından emin olmadığını ifade eden Hasol, ”Bence seçim için doğru zaman gibi görünmüyor. Pandeminin ortasındayız. Riskli bir dönem. Alınan karara baktım. İbra yok! Toplantı düzenleniyor, seçim var ama ibra yok. Yönetim kendi döneminin hesaplarını açıklar. İbraya sunulur. Bu olmadan nasıl olacak anlamıyorum. Normal bir genel kurul gibi değil. İş nereye varacak belli değil. Bir spor kulübünün en iyi takımı yönetim kurulu takımıdır. Önce yönetim iyi olacak. Sonra diğer takımlar zaten iyi olur. Ne yazık ki Galatasaray’da çok talihsiz bir dönem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Radyospor



