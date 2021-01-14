Galatasaray'da kritik toplantı öncesi Terim-Cengiz zirvesi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz stadyumda bir toplantı gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2021 Perşembe, 14:02
Galatasaray'da kritik toplantı öncesi Terim-Cengiz zirvesi
Abone Ol google-news

Galatasaray'da kritik zirve.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz stadyumda bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Cengiz'in kamuoyuna yapacağı açıklama öncesi gerçekleşen görüşmede transfer konusu masaya yatırıldı. Terim, Başkanın açıklamaları öncesi stattan ayrıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler