Galatasaray'da kritik toplantı öncesi Terim-Cengiz zirvesi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz stadyumda bir toplantı gerçekleştirdi.
Galatasaray'da kritik zirve.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz stadyumda bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Cengiz'in kamuoyuna yapacağı açıklama öncesi gerçekleşen görüşmede transfer konusu masaya yatırıldı. Terim, Başkanın açıklamaları öncesi stattan ayrıldı.
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