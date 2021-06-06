Galatasaray'da Selçuk İnan'a, "Seçime kadar takımı çalıştır"dendi
Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a Galatasaraylı yönticiler, "Şampiyonlar Ligi için sezon erken açılacak. Seçime ve yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı çalıştır" dendi.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Fatih Terim'le sözleşme yenilenmemesi, yeni bir teknik direktör de bulunamaması nedeniyle Selçuk İnan adı gündeme geldi.
Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a Galatasaraylı yönticiler, "Şampiyonlar Ligi için sezon erken açılacak. Seçime ve yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı çalıştır" dendi. Galatasaray'da Selçuk İnan'la birlikte geçen yıl yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala ve Levent Şahin ise takımdan ayrılmıştı.
Kaynak: Sporx/Sosyal medya
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