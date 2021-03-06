Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, hem Ankaragücü maçındaki kaybı telafi etmek hem de taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymak istiyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 maç sonra gelen mağlubiyetin ardından oyun anlayışında değişikliğe gidiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, hem Ankaragücü maçındaki kaybı telafi etmek hem de taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymak istiyor. Alanyaspor, BB Erzurum ve Ankaragücü maçında gösterilen performans ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmişti. Mostafa Mohamed'in cezalı olduğu maçta mecburi olarak ilk 11'de değişikliğe gidecek sarı-kırmızılı ekipte tercih değişikliklerinin de gelmesi bekleniyor.
FEGHOULI SAHAYA
Galatasaray'da sakatlıktan kurtulduktan sonra süre olan Sofiane Feghouli'nin takımın beyni olarak ilk 11'e yerleşmesi planlanıyor. Hücum organizasyonlarına liderlik etmek isteyen Cezayirli futbolcu, Galatasaray'daki ilk iki sezonunda son haftalarda koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.
OYUN TAYLAN'I ÇAĞIRIYOR
Galatasaray'da Fenerbahçe maçından bu yana yedek kulübesine çekilen Taylan Antalyalı'nın artık ilk 11'e yeniden monte edilmesi planlanıyor. Özellikle üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da oyun Taylan'ı çağırıyor.
Galatasaray'da Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Radamel Falcao, Sivasspor maçında forma bekliyor. Kolombiyalı futbolcu doğrudan sahada olmaya artık hazır.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor: "Muslera, Linnes, Luyindam, Marcao, Ömer, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Onyekuru, Falcao."
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