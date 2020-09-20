Galatasaray'dan Saracchi açıklaması; derbide yok
Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, Saracchi'nin kasık adalesinde ağrı hissettiği kaydedilirken, 22 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkındaki açıklamanın salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklar ise Arjantinli sol bekin Fenerbahçe maçında oynamayacağını bildirdi.
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