Galatasaray'dan Saracchi açıklaması; derbide yok

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

DHA
20 Eylül 2020 Pazar, 21:32
Galatasaray'dan Saracchi açıklaması; derbide yok
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Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, Saracchi'nin kasık adalesinde ağrı hissettiği kaydedilirken, 22 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkındaki açıklamanın salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklar ise Arjantinli sol bekin Fenerbahçe maçında oynamayacağını bildirdi.


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