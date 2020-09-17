Galatasaray'ın 100'ü güldü!

17 Eylül 2020 Perşembe, 20:31

Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyirci alınmayan maçta stadın tribünlerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk ifade eden sözlerinin yazıldığı dev bayraklar yerleştirildi. Ayrıca iki ülke bayrakları da yan yana durdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Neftçi Bakü ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçındaki 11'de değişiklik yaptı.

Galatasaray Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini Neftçi karşısında alırken, uzun zaman sonra Avrupa'da maç kazanmış oldu.