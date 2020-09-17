Galatasaray'ın 100'ü güldü!
Neftçi-Galatasaray maçında dostluk rüzgarı esti. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.
Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyirci alınmayan maçta stadın tribünlerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk ifade eden sözlerinin yazıldığı dev bayraklar yerleştirildi. Ayrıca iki ülke bayrakları da yan yana durdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Neftçi Bakü ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçındaki 11'de değişiklik yaptı.
Galatasaray Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini Neftçi karşısında alırken, uzun zaman sonra Avrupa'da maç kazanmış oldu.
Video Haberler
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması