Galatasaray'ın İrfan Can için Başakşehir'e teklifleri belli oldu

Son şampiyon Başakşehir'in en önemli oyuncularında biri olan İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'ın teklifleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 13:11
Galatasaray'ın İrfan Can için Başakşehir'e teklifleri belli oldu
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Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı ve takımlar da transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galasataray'ın planı ise İrfan Can Kahveci'yi takıma katmak.

Son şampiyon Başakşehir'in en önemli oyuncularında biri olan İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'ın teklifleri belli oldu. İddialara göre Diagne ve Emre Akbaba ya da Diagne ve Luyindama'nın isimleri geçiyor. Yine Diagne yunus ve Atalay ile 2 milyon Avro önerildiği de belirtiliyor. İrfan Can ise Taylan ve Emre Kılınç'la olan dostluğu nedeniyle Galatasaray'a gelmek istiyor.


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