Galatasaray'ın Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:50
Galatasaray'ın Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
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