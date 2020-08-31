Galatasaray'ın UEFA Kupası elemesindeki rakibi belli oldu

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:13

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu.

Maç 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.



Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Lig’i 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül’de Bakü’de oynanacak.



Neftçi'yi Memedov çalıştırıyor. Geçen yıl 8 takımlı ligde 2. oldu. Neftçi'nin sponsoru ise THY.