Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif

Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

DHA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 00:01
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler