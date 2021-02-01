Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif
Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
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