Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif

01 Şubat 2021 Pazartesi, 00:01

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.