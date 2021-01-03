Galatasaraylı Arda Turan: İnşallah Omar iyi olacak. O fotoğrafı çekemezsiniz!

03 Ocak 2021 Pazar, 09:55

Galatasaray’ın takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti.

Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalırken, takım kaptanı Arda Turan, mücadele sonrasında havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui’yi bir kez daha yalnız bırakmadı. Takımını hem saha içi hem de saha dışında sahiplenen ve bu sezon örnek bir davranış sergileyen tecrübeli futbolcu, mücadelenin ardından soluğu Omar’ın yanında aldı.

Ziyaret sonrasında konuşan Arda Turan, “İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin. Açıkçası zor şartlarda sahaya çıktık. Omar’ın maalesef talihsiz bir olay başına geldi. Hayat bize bazen ne kadar kontrolümüzde olmadığını her fırsatta gösterse de biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu yaşanan olay, bize birçok ders veriyor. Kardeşimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamına dönebilir. Sonrasında da inşallah mesleğine dönebilir. Dualarımız onunla. Omar’ın olaydan sonra bir fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğümüzde, sıkıntılı olan birini gördüğümüzde ne yaparız? Sağlık çalışanıysanız damar yolu açarsınız, elini tutarsınız, başını okşarsınız… Geçmiş olsun dilersiniz; ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var… Artık sosyal medyanın bu sanal hali bizi bütün gerçek duygulardan uzaklaştırdı. Bu olan olay bizi derinden yaraladı. Kardeşimizi bu şekilde görmek, bu şekilde gösterilmesi… Birazcık insanların vicdanına bırakıyoruz bazı şeyleri. İnsan yaşamına, insana saygı… Takım arkadaşınız bazen eşinizden, çocuğunuzdan daha fazla gördüğünüz bir insan oluyor. Kardeşten de öte oluyor. O yüzden bunu dile getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



