Galatasaraylı Diagne'nin cezası belli oldu!

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Diagne'nin cezası belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 17:53
Galatasaraylı Diagne'nin cezası belli oldu!
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PFDK derbide direkt kırmızı gören Mbaye Diagne'ye iki maç ceza verdi. 


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