Galatasaraylı Diagne'nin cezası belli oldu!
Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Diagne'nin cezası belli oldu.
PFDK derbide direkt kırmızı gören Mbaye Diagne'ye iki maç ceza verdi.
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