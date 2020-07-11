Galatasaraylı yıldız 4 aydır maaş almamış!

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:06

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Mariano'nun menajeri, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajer Marcelo Robalinho, Mariano'yu isteyen iki Türk kulübü olduğunu söylerken Galatasaray'ın 4 aydır maaşları yatırmadığını söyledi.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mariano’nun geleceği belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun menajerinden gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Brezilya’dan Atletico Mineiro takımının gündeminde olan 34 yaşındaki sağ bek için iki Türk kulübünün devrede olduğu iddia edildi. İddianın sahibi olan Mariano’nun menajeri Marcelo Robalinho, “Galatasaray’da maaşlar 4 aydır ödenmediği için sözleşme

24 Temmuz’da Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mariano, Mart ayında yaptığı açıklamada ülkesi Brezilya’ya dönmeye sıcak baktığını söylerken, Atletico’nun henüz resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.

3 yıldır Galatasaray forması giyen deneyimli savunmacı, Brezilya’da birçok takımda forma giyerken Avrupa’da Bordeaux ve Sevilla takımlarında mücadele etti.

Mariano, 2017 yılında Sevilla’dan 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer edildi.